MVP争いを独走するライバルに、会心の一撃を見舞った。「大和証券Mリーグ2025-26」1月16日の第1試合はTEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）がトップを獲得、個人2連勝を達成。今期は3度対戦して未勝利のEX風林火山・永井孝典（最高位戦）から親満貫を直撃し、試合後は笑顔で胸を張った。【映像】瀬戸熊のアガリで3桁クラブの仲間入りこの試合は東家からKONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）、BEAST X・下石戟（協会）、瀬戸熊、