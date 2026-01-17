JTB（ジェイティービー）は、国内外のホテル・旅館・ツアーなどが割引になる「福春タイムセール」を1月7日から20日まで実施している。料金の一例は、海外ツアーではグアム4日間（星野リゾート リゾナーレグアム泊）が57,700円、ハワイ5日間（アロヒラニ リゾート ワイキキ ビーチ泊）が182,500円、国内宿泊では札幌エクセルホテル東急（素泊まり）が5,900円から、ザ・ブセナテラス（朝食付）が21,780円からなどとなっている。いず