京王ストアと楽天ペイメントは、京王ストア、京王ストアエクスプレス、キッチンコートの各店舗において、楽天ポイントカードが2月4日より順次利用可能になると発表した。 導入スケジュールは、2月4日に京王ストア府中店と京王ストアエクスプレス府中店の2店舗で開始し、2月24日より全店舗で利用可能になる予定としている。 サービス開始を記念して、2月4日から3月31日まで、「京王ストア条