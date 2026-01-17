高市早苗首相が、1月23日召集の通常国会冒頭で衆議院を解散する意向を固めた。投開票日は2月8日が有力視されている。予算案の審議を後回しにしてでも選挙を優先させる強硬な姿勢が、有権者の間に“自民党の独走”への警戒感を抱かせるとともに、国民民主党・玉木雄一郎代表への注目を集めることとなっている。【写真】玉木雄一郎氏が溺れた不倫相手グラドルの“ピチピチT”姿政党支持率は低い自民党現在、高市政権の支持率は驚