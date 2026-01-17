【ウオータービル（米ニューハンプシャー州）共同】フリースタイルスキー・モーグルのワールドカップ（W杯）は16日、米ニューハンプシャー州のウオータービルで第5戦が行われ、男子の堀島行真（トヨタ自動車）が優勝、平山将大（PAPASU）が3位に入った。