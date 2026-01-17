黄金の織田信長公像（岐阜市、写真：Paylessimages／イメージマート）2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』がいよいよスタートした。主人公は仲野太賀演じる豊臣秀長で、天下人となる豊臣秀吉（演：池松壮亮）の弟である。秀吉の右腕として、秀長はどのように兄を支えたのだろうか。第2回「願いの鐘」では、尾張統一を目指す織田信長（演：小栗旬）が岩倉城攻めを決行。秀吉は清須に残ることになったが……。今回放送の見どころ