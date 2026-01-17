GDPが増えればほんとうに幸せになれるのか？経済学が見落としてきたものとは？1月22日発売の講談社現代新書の新刊『今こそ経済学を問い直す』（中村隆之 著）では、気鋭の経済思想家が私たちを支配してきた価値観を疑い、成長なき時代の「大問題」に挑みます。本記事では〈多くの人がはまってしまう、「働かざる者食うべからず」という勤労倫理の罠…植松聖死刑囚の考えは、実は他人事ではなかった〉に引き続き、経済学が無視し続