NPBでは、今オフに8選手がFA権行使を宣言。うち3選手が今後の行き先を決定させずに越年となりましたが、16日に則本昂大投手が巨人と契約、辰己涼介選手は楽天に残留することが発表されました。海外FA権を行使していた則本投手が新天地に選んだ巨人。3年総額13億円（金額は推定）での契約となりました。則本投手は楽天時代のチーム内年俸がトップ3に入る「ランクA」の選手と見られるため、人的補償と金銭補償、もしくは高額の金銭補