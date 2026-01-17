『「生保レディ」の現代史』［著］金井郁、申蒞榮日本は生命保険の世帯加入率が9割にも上る保険大国だという。だが、保険は購入してすぐにメリットを実感できるわけではなく、戦後の規制の下では保険商品の差別化を図ることも難しかった。そのような商品特性にもかかわらず驚異的な加入率を達成できたのは、偏（ひとえ）に潜在的な需要を掘り起こす営業活動の賜物（たまもの）だ。そして、それを支えたのが、「正社員」