「砂川闘争とは何か」［著］高原太一その闘いは、流血の記憶、勝利の記録として、戦後民衆史に刻まれる。米軍立川基地の拡張計画が東京都砂川町（現・立川市）に伝えられたのは1955年5月のことだ。地元農民は「町ぐるみ」の抵抗運動に立ち上がる。全国から多くの支援者も駆けつけた。反対派は警官隊と衝突を繰り返し、負傷者が続出した。「流血の砂川」と呼ばれ、「土地に杭は打たれても心に杭は打たれない」という言葉が生