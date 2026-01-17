「石原吉郎の詩の構造」［著］斉藤毅石原吉郎の詩に惹（ひ）かれながら、なぜ惹かれるのかがわからないでいた。凍（い）てつくシベリアの景色。深い静寂と、不意の躍動。「馬と暴動」と題された詩を読んだときの、疾風が吹き抜けたかのような衝撃は忘れられない。石原の詩の襞（ひだ）深くに分け入り、その意味に肉薄した本書を読んで、なぜ自分が彼の詩に惹かれるのか、その理由を得心した。石原の詩の根幹には、シベリア抑