「馬のこころ」［著］瀧本彩加本年最初の書評に、この本を選んだのは、今年が午（うま）年だから、ではない。正直に書きますが、2年前から再び始めた競馬が、勝ったり負けたり負けたり負けたりだから、である。何たってタイトルが『馬のこころ』ですよ。ウマの心理が分かれば、競馬の予想に役立つ（そしてぐんと勝率が上がる）のでは、という大変下衆（げす）なココロからなのでした。が、そんなけしからんココロは、読み進