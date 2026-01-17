前編記事『【日本株】三菱瓦斯化学、住友林業ほか…「財閥系・オーナー系企業」からプロ厳選の16銘柄』より続く。オーナー企業が永続するためには住友系では、実は住友グループのITサービス大手・NECや、木材から米国での住宅事業に軸足を移した住友林業にも注目が集まる。「NECは地方自治体からDX支援の需要が高く、業績は好調です。住友林業は、米国での住宅シェアがすごい。派手さはないですが、いずれもマーケットでの評価は高