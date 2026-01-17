「言語化」という言葉が流行っている。仕事で、勉学で、その技術を磨きたいという人が持つべき指針を、二人の若きベストセラー著者が語る。直木賞作家・小川哲氏の『言語化するための小説思考』（講談社）が5万部を突破、人文学者・阿部幸大氏の『まったく新しいアカデミック・ライティングの教科書』（光文社）が全国の大学生協で年間1位（'24年）を獲得し、いずれも文章術の本としては異例のベストセラーとなっている。小説家と