前回記事『学校の謎――僕たちは「学校」という小宇宙を何も知らなかった〜北関東・男女別学高の謎〜』より続く。平等思想、権威主義の否定、人権の尊重20年ほど前、学校関係者のあいだで話題になった都市伝説がある。――教室にあった教壇がいつの間にか消えている。教室から教壇がなくなった理由がいくつか推測された。当時もっとも信憑性が高かったのが、平等思想、権威主義の否定、人権の尊重、という3点セットが潮流になった