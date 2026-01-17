恋した相手が偶然友達の彼氏…という苦しい状況に立たされたら、どうしますか。もし女の友情を優先するなら、なんとしても恋心を悟られるわけにはいかないでしょう。そこで今回は、10代から20代の独身女性88名に聞いたアンケートを参考に「『友達の彼氏』へのイケナイ片想いがバレてしまう行動」をご紹介します。【１】その男性の見た目以外の部分を褒める「『性格がいい』とか言われると、何を知ってるの？と思ってしまいそう」（