「父と母にすごく遠慮をしていた」筆者が手紙でやり取りを続けている受刑者のA子は、アプリを通じて出会った男性を刺し、殺人未遂で現行犯逮捕された過去を持つ。A子は地方出身の5人家族の長女だ。中学時代から「自分は周囲と何かが違う」と感じていたが、両親がその特性に気づくことはなかったという。彼女からの手紙にはこう綴られている。「私は、昔から、少なくとも小学生高学年くらいから、父と母にすごく遠慮をしていました