「推し活疲れ」の先にあるもの「推し活」が新語・流行語大賞にノミネートされたのは、今から4年前の2021年のことである。それから4年が経過した2025年、今度は「推し活疲れ」という言葉が各所で聞かれるようになった。公式からの過剰供給、グッズの所有数をめぐるファン同士の競争、コミュニティ内の軋轢、ブラインド商法への不満。身を削って推し活費用を捻出することに疲弊し、推しとの距離感を見直す人々が増えている。とりわけ