いまこの瞬間にも、南海トラフ地震を起こすエネルギーが、地下深層にたまり続けている。政府が発生確率は「日々高まっている」と強調するなかで、前触れとも取れる地震が発生した──。 【写真】南海トラフ地震が発生した場合、各地の震度と1mの津波の最短到達時間。他、東日本大震災時の巨大津波なども日本各地で震度3以上の地震が、今年に入りすでに19回も観測されている（1月12日現在）。昨年の同期間ではわずか2回だ