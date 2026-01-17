◇スノーボード・スロープスタイル（ＳＳ）Ｗ杯第２戦・予選（１６日、スイス・ラークス）２月のミラノ・コルティナ五輪（２月６日開幕）代表の最終選考を兼ねた大会で男子予選が行われ、昨年世界選手権ビッグエア（ＢＡ）覇者の木俣椋真（ヤマゼン）は９０・５０点をマークし、２組２位で１７日の準決勝に進んだ。２３年世界選手権同種目優勝で、昨年は銀の長谷川帝勝（たいが、ＴＯＫＩＯインカラミ）は、７４・００を出し、１