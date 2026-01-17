Hondaの『H』マークを刷新ホンダは、四輪事業における新たなシンボルとして新デザインの『H』マークを採用した。【画像】ホンダの次世代EV『ホンダ0シリーズ』と2026年登場予定の『スーパーワン』全26枚1963年に初めて採用された『H』マークは、その後何度かのデザイン変更を経て、ホンダ四輪車の象徴として用いられてきた。ホンダ四輪事業の新たなシンボルとして『H』マークを刷新。 ホンダ今回、『ホンダの