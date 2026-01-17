◇フリースタイルスキーW杯モーグル第6戦（2026年1月16日米ニューハンプシャー州ウオータービル）前日に第5戦が濃霧のために中止となったことを受け、デュアルモーグルの予定を急きょ変更して行われた第6戦で、男子は22年北京五輪銅メダルの堀島行真（トヨタ自動車）が85・56点で今季2勝目、通算24勝目（デュアルモーグルを含む）を挙げた。今大会は2月のミラノ・コルティナ五輪前最後のW杯。大きく弾みを付けるとともに、