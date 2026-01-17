ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】16日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反落し、前日比83.11ドル安の4万9359.33ドルで取引を終えた。米連邦準備制度理事会（FRB）の次期議長の選定を巡る先行き不透明感を背景に、米長期金利が上昇し、売り注文がやや優勢となった。トランプ米大統領はこの日、次期FRB議長の有力候補とされる側近のハセット国家経済会議（NEC）委員長について「今の職にいてほしい」と述