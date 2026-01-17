知っている単語でも、穴埋めになると相当難しいクイズになります……。頭をやわらかくして挑むことが、正解への近道です。さて、あなたはこの難問に正解できますか？Q.ここに入る文字はなに？簡単そうに見えて難しい……。この□に入る文字、あなたはわかりますか？ Answer正解は「抗」♡「抗議」「抗弁」「対抗」「反抗」でした！※答えは複数ある場合があります。「抗議」は、相手の発言などを不当として、反対の意見