大学入学共通テストが、１７日から２日間の日程で始まる。今年は全国６５０会場で、約４９万６０００人が受験予定だ。体調不良や交通機関の乱れといったトラブルがあっても慌てないよう大学入試センターなどが呼びかけている。ＪＲ山手線と京浜東北線では、１６日朝からダイヤが大幅に乱れた。交通機関の遅延や運休で試験開始の繰り下げを行うこともある。大学入試センターは、受験票に記載された「問合せ大学」に電話で連絡す