「学歴なんて関係ない」と言われつつも、今なお「学歴至上主義」の影は色濃く残っています。親世代が成功体験を持っていたり、逆に学歴にコンプレックスを感じていたりすると、子どもへの期待はいつしか「執着」へと変わることも。ある家族のケースから、教育投資の光と影を見ていきます。1,500万円を投じた「東大合格」への執着と、21歳息子の静かな崩壊都内の大手メーカーに勤務する佐藤健司さん（59歳・仮名）。年収1,200万円と