京阪三条駅北東の檀王法林寺（京都市左京区）に「黒い招き猫」が伝わる。その謎を探る特別展が昨年、佛教大宗教文化ミュージアム（右京区嵯峨）で開かれた。黒い招き猫は同寺では夜をつかさどる「主夜神」の使いとされ、廃仏で荒れた寺の復興に一役買ったとみられる。現代では宝くじ当選のご利益がうわさされるなど、時代ごとの願いが託されてきた歴史をたどった。【写真】招き猫がずらりご利益いかに 主夜神をまつる寺