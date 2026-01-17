6434人が犠牲となった阪神・淡路大震災から17日で31年です｡追悼のつどいが行われている兵庫県・神戸市から中継です。31年前のきょう、「震度7」の揺れが街を襲い､6434人の命が失われました｡最愛の家族も、平穏な日常も、一瞬にして奪われました｡“あの日を忘れない”という思いを胸に、地震が発生した午前5時46分、神戸の街は、静かな祈りに包まれました。兵庫・北淡震災記念公園を訪れた人「午前5時46分というのは、あの阪神高速