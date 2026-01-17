日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）は１７日、３月の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する日本代表メンバー１１人が追加発表されたことを報じた。１６日に侍ジャパンの井端弘和監督が発表。すでにドジャース・大谷翔平投手、エンゼルス・菊池雄星投手ら８投手を先行発表したが、第２弾の今回は新たにオリールズからＦＡとなっている菅野智之投手（３４）