ジャイアンツが１６日（日本時間１７日）までに、昨年１２月に時代委員会による野球殿堂入りを決めたジェフ・ケント氏の現役時代に着けていた「２１」を永久欠番にすると発表。８月２９日、本拠オラクルパークでのダイヤモンドバックス戦の試合前にセレモニーを行う。ケントはジャイアンツに６シーズンしか在籍しなかったが、２０００年のリーグＭＶＰをはじめ、その６年間の平均打撃成績は打率２割９分７厘、２９本塁打、１１