東京ディズニーランドは、2026年1月14日から3月2日までの期間、"仲間と一緒に、はしゃいで、遊んで、最高に楽しめる"スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第5弾である「ディズニー・パルパルーザ"ミニーのファンダーランド"」を開催中です。また、東京ディズニーシーでは、新規ステージショー「ダンス・ザ・グローブ！」の公演とスペシャルイベント「ディズニーストーリービヨンド」第3弾が1月14日からスター