「具合が悪くてもがんばる」は、長く日本社会で美徳とされてきた。学校現場では皆勤賞がその象徴とされる。この意識はどこから生まれ、なぜ変わりにくいのか。長年、教育現場に携わってきた保坂 亨氏が、その影響について解説する。※本稿は、教育心理学者の保坂 亨『「休むと迷惑」という呪縛 学校は休み方を教えない』（平凡社）の一部を抜粋・編集したものです。皆勤賞が褒め称えられてきた教育現場コロナ禍で変化が「具合が悪