食道がんの初期症状・末期症状とは？メディカルドック監修医が解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「食道がんを疑う咳」の特徴はご存知ですか？前兆となる初期症状も医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：和田 蔵人（わだ内科・胃と腸クリニック） 佐賀大学医学部卒業。南海医療センター消化器内科部長、大分市医師会立アルメイダ病院内視鏡センタ}