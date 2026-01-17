＊本稿は、現在発売中の紙媒体（雑誌）「息子・娘を入れたい会社2026」の「内定にどれだけ効く？『インターンシップ』に賢く参加する法」を転載したものです。 2023年（25年卒）から、名称を含めてルールが大きく見直されたインターンシップ。就活生からは「複雑化して分かりづらい」との声も聞こえる。とはいえインターンシップは内定への近道でもある。その活用法をおさらいしておこう。（取材・文／古井一匡）どれに参加すれば