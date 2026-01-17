プロ・リーグ 25/26の第21節 クラブ・ブリュージュとラ・ルビエールの試合が、1月17日04:45にヤン・ブレイデルスタディオンにて行われた。 クラブ・ブリュージュはウーゴ・ベトレセン（MF）、カイリアニ・サブ（DF）、ロメオ・フェルマント（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するラ・ルビエールはギンド（FW）、ジェリー・アフリイェ（FW）、ジョエ