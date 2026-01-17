注意力が散漫になったり、作業スピードが上がらないのは、あなたの能力のせいではない。なぜなら人間は25分しか集中を維持できないように設計されているからだ。ならば脳の仕組みを逆手に取り、意識せずとも作業に没頭できる状態をつくればいい。科学が実証した深く集中する方法を紹介する。※本稿は、言語学者の堀田秀吾『ハーバード、スタンフォード、オックスフォード…科学的に証明されたすごい習慣大百科 人生が変わるテクニ