十三代目市川團十郎と家族に密着した日本テレビ系ドキュメンタリー番組『成田屋に、ござりまする。』が、17日（後3：00〜後4：25）に放送される。【番組カット】HIPHOPと歌舞伎の融合に挑戦！市川團十郎同局の取材班が、團十郎（当時＝市川海老蔵）・小林麻央さんの出会いから密着をはじめて17年が経つ。同番組は、成長著しく、新たな表情を見せる子どもたちと、父として大きく見守る團十郎の1年に密着した秘蔵映像満載のドキ