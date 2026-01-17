色とりどりの越前和紙国際的な都市間の交流で文化的な発展と地域の活性化を図る、国連教育科学文化機関（ユネスコ）の「ユネスコ創造都市ネットワーク」に、福井県越前市の加盟が認定された。クラフト＆フォークアート分野での認定で、伝統産業の越前和紙や越前打刃物、越前たんすに関する保全や普及活動を続けてきた市の活動が認められた形。関係者は、海外へ広がる弾みにしたい考えだ。（共同通信＝池田紳太郎）創造都市ネッ