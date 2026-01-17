プロ野球・巨人の杉内俊哉投手チーフコーチが16日、都内で行われたスタッフ会議に出席しました。この日、獲得が発表となった則本昂大投手については「すごく戦力がぶ厚くなったと思います」と一言。「先発もできると思いますし、1イニングも投げられるピッチャー。両方できるから重宝しますよね。そこは本人と相談しながらですね」と続けました。また、若手先発陣には「チームが勝つために優勝するためにこれだけ戦力を補強してい