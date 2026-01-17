ハセット米国家経済会議委員長（左）とトランプ大統領＝2025年9月、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は16日、連邦準備制度理事会（FRB）の次期議長の有力候補で、側近のケビン・ハセット国家経済会議（NEC）委員長について「今の職にいてほしい」と述べた。発言の真意は不明だが、ハセット氏の指名にためらいを見せたとも受け取れる発言で、選定を巡る動向が注目されそうだ。トランプ氏はホワ