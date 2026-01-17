お笑いコンビ・かけおちの青木マッチョが、16日までに自身のインスタグラムを更新。引っ越しを終えたことを報告した。【写真】「丸テーブルがいい！！」青木マッチョ、新居への引っ越し報告投稿で「ラヴィット！のニューヨークさん不動産で引越しさせていただきました。石田さんと春日さんも来てくれました」と、石田明（NON STYLE）と春日俊彰（オードリー）が訪れたことを報告した。15日放送のTBS系バラエティー『ラヴィッ