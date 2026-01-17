テレビ朝日『祝! 徹子の部屋50周年超豪華! 芸能界総出でお祝いSP』が、2月1日(17:00〜20:56※一部地域を除く)に放送される。『祝! 徹子の部屋50周年超豪華! 芸能界総出でお祝いSP』＝テレビ朝日提供黒柳徹子が各界の著名人、時の人、話題の人を迎えてトークを繰り広げてきた『徹子の部屋』。同一司会者によるトーク番組の最多放送回数世界記録を更新し続け、今年2月に放送50周年を迎える。『徹子の部屋』は、1976年2月2日