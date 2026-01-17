大人同士の甘くじれったい秘密の関係を描き、数多くの共感を呼んだ原作漫画を実写化した『本命じゃなきゃよかったのに』（MBSほか）。かつての浮気相手との関係に溺れていく主人公を体当たりで演じる樋口日奈さんに、ドラマの見どころや撮影エピソードについてインタビュー。10年前と現在を描いた本作にちなみ、この10年間で自身の考え方が変わってきたことなどについても聞いた。 樋口日奈●ひぐち・ひな…1998年1月31日生まれ