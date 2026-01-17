四方田修平氏「大きな車輪を確実に回す監督の力というのは、やはり絶大」横浜FCでは2022年のJ2で2位、2023年J1で18位、2024年J2で2位と浮き沈みの激しい戦いを強いられ、2度目のJ1に参戦していた2025年は7月23日付で契約解除という悔しい結果に終わった四方田修平監督（現大分トリニータ）。紆余曲折の3年半だったが、コーチングスタッフに支えられ、貴重な時間を過ごしたのは間違いないだろう。（取材・文＝元川悦子／全7回の6