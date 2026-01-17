自民党の菅義偉元首相（７７）＝衆院神奈川２区＝が、次期衆院選に立候補せず、今期限りで引退する意向を固めた。現在１０期目。既に周辺に伝えており、１７日に横浜市で正式表明する。複数の関係者が１６日、明らかにした。＊＊＊政治家には大きく分けて２つのタイプがいることに気づく。大衆を熱狂させる言葉で明日を語る「演説家」と、黙々と目の前の岩を砕く「実務家」だ。菅義偉という政治家は、間違いなく後者だ