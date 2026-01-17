アフタヌーンティーの「ヌン活」などで紅茶人気が高まる中、国産茶葉の「和紅茶」が注目されています。その魅力は？生産現場も力を入れるワケとは？ 【写真を見る】なぜ？「和紅茶」にブーム到来…茶葉ごとに違う“個性”に世界も注目【THE TIME,】 「渋み少なくほんのりした甘さ」が特徴2025年10月、東京・神楽坂にオープンした和紅茶専門店『KAGUWA』。白を基調とした落ち着いた雰囲気の店内でみなさんが楽しんでいる