実績のある経営者が日本の課題に挑む全く新しい「実績重視」の提言トーク番組、ABEMA『For JAPAN シーズン3 #37』が1月16日に配信された。番組では「ビジネスにおけるパートナーの存在」について議論した。【映像】高須院長が西原氏について語った瞬間株式会社開拓塾 代表取締役 岡田竜馬氏は高校で出会った「43年ケンカゼロ」のビジネスパートナーについて「神様に一番近い人。僕はめちゃくちゃ欲深くて、自己顕示欲があって