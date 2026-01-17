【ワシントン共同】トランプ米大統領は16日、ベネズエラの暫定政権と協力するのは同国の秩序維持を優先するためだとし、フセイン政権崩壊後に混乱が深まったイラクの二の舞いは避けたいとの考えを示した。トランプ氏は世界最大の埋蔵量を誇るベネズエラの石油権益取得には治安確保が不可欠と判断。軍や警察に影響力を持つ暫定政権との関係を重視している。一方、ベネズエラの野党指導者マチャド氏は16日、米ワシントンの保守系