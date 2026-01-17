3連続ラスから抜け出し、サクラの姫が笑った。「大和証券Mリーグ2025-26」1月16日の第1試合はKADOKAWAサクラナイツから岡田紗佳（連盟）が出場。乱打戦をアガリ6発で制し約1ヶ月ぶりの勝利を飾った。【映像】岡田、快調なリズムで一発ツモ“大物手成就”当試合は起家から岡田、渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）、EARTH JETS・三浦智博（連盟）、セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）の並びでスタート。なお、竹内は日跨