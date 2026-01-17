片岡愛之助（53）が16日、都内で、新作歌舞伎「流白浪燦星（ルパン三世）」の第2弾、「流白浪燦星碧翠の麗城（へきすいのれいじょう）」（3月5〜27日、東京・新橋演舞場ほか）の会見に出席した。愛之助は流白浪燦星、石川五ェ門の2役を、会見に同席した中村米吉（32）は瀬織姫を演じる。愛之助は「前回宙乗りしたかったんですができなかったので、宙乗りさせていただきます」と話し、さらに「早替わりもあると思います」と明かし